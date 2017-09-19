Курс доллара на сегодня, 20 сентября 2017: у россиян резко вырос спрос на доллары - эксперты

Курс валют на сегодня, 20 сентября 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 20 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня вырос на 92,71 копейки по сравнению с предыдущим показателем и составил 69,6785 рубля, курс доллара на 20 сентября 2017 поднялся на 47,51 копейки - до 58,0993 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 67,85 копейки и составила 63,3099 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам представителей ЦБ РФ, чистый спрос россиян ужшкммт на наличную иностранную валюту в июле 2017 года поднялся на 47% по сравнению с июнем, увеличившись тем самым до 1,7 миллиарда долларов.

"При этом рост чистого спроса был преимущественно обусловлен ростом спроса на доллары", - отмечается в материалах регулятора.

Как сообщает ЦБ РФ, сумма купленной россиянами иностранной валюты в июле составила 5,4 миллиарда долларов, проданной - 3,7 миллиарда долларов.

"Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с июнем возросло на пять процентов и составило два миллиона сделок. Средний размер сделки по покупке увеличился на три процента и составил 1495 долларов", - цитирует Lenta.ru представителей Банка России.