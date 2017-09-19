Хакеры научились добывать криптовалюту через популярные у россиян сайты

Более 60% отраженных атак вируса для скрытого майнинга криптовалюты пришлись на Россию.

Разработчиков антивирусов ESET обнаружил новую вредоносную программу, предназначенную для скрытой добычи криптовалют через браузеры пользователей, говорится на сайте компании.

При этом веб-майнер JS/CoinMiner.A активен именно в русскоязычном сегменте интернета –65,29% отраженных атак приходится на Россию, 21,95% на Украину и 6,49% на Беларусь. С помощью веб-майнера злоумышленники добывают криптовалюты Feathercoin, Litecoin и Monero.

В данном случае добыча криптовалюты в пользу атакующих производится напрямую в браузере, когда пользователь заходит на определенные сайты. Скрипты ужшкммт для майнинга внедряют в популярные сайты с потоковым видео или браузерными играми, где пользователи проводят сравнительно много времени. Эти ресурсы ожидаемо загружают процессор, что позволяет замаскировать дополнительную нагрузку от майнера. Таким образом, скрипт работает дольше, оставаясь незамеченным.

Чтобы «поделиться» вычислительной мощностью компьютера с мошенниками, пользователю достаточно зайти на сайт с встроенным майнером. Пока страница открыта в браузере, процессор будет генерировать криптовалюту для авторов вредоносного скрипта.

Для того, чтобы защититься от веб-майнеров, специалисты рекомендуют "установить блокировщик рекламы или скриптов, а также включить обнаружение потенциально нежелательных приложений в антивирусном продукте".