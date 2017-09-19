"Огненный ад": в Сети обнародовано ВИДЕО, как авиация РФ громит "флот" ИГИЛ в Сирии

Также обнародовано видео форсирования реки Евфрат сирийскими военными в районе Дейр эз-Зора.

Части сирийской армии форсировали Евфрат в районе города Дейр-эз-Зор и выбили боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России) из ряда населенных пунктов на восточном берегу реки, сообщает РБК со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, пехота сирийской армии переправилась вместе с танками по наведенной понтонной переправе под прикрытием и при поддержке самолетов Воздушно-космических сил России. Форсировав реку, штурмовые отряды правительственных ужшкммт войск развивают наступление на восток, в сторону границы с Ираком, говорится в сообщении Минобороны.

Дейр-эз-Зор — приграничный город на северо-востоке Сирии, расположенный на правом берегу реки Евфрат. Находится в непосредственной близости от государственной границы Сирии с Ираком. Был под полным контролем боевиков ИГИЛ с 2014 года.

«Русская Весна» опубликовала кадры операции ВКС России по уничтожению банд и техники ИГИЛ на реке Евфрат.

С воздуха армейцев прикрывает авиация ВКС РФ, которая наносит массированные удары по берегам Евфрата, где расположены позиции и техника боевиков. На видео целью российских самолетов стал «флот» ИГИЛ — катера и другой речной транспорт, используемый для десантных операций террористов. Авиаудары наносятся бомбами ФАБ-250.

RT же опубликовало видео форсирования реки Евфрат сирийскими военными в районе Дейр эз-Зора.