"Это не укладывается ни в какие рамки": Татьяна Васильева вне себя от посещения московской больницы

Актриса опубликовала в Instagtam видео, в котором рассказала о халатности медиков, лечивших ее внучку.

Известная отечественная актриса Татьяна Васильева рассказала о том, как ее девятимесячную внучку в минувшую субботу доставили в инфекционную больницу на Соколиной горе. Отношение медиков к малышке вызвало возмущение звезды.

По словам Васильевой, она вместе с сыном Филиппом и невесткой Марией ждали, когда в палату придет врач, но это произошло только в районе трех часов ночи.

"Врач зашла в палату с возмущением к нам. Она сказала, что в соседней ужшкммт палате умирает ребенок, и чтобы мы дали ей заниматься умирающим ребенком, а не нашим. Это не укладывается ни в какие рамки!" - заявила актриса.

По ее словам, она пыталась найти среди своих знакомых людей, способных помочь в борьбе с беспределом столичных медиков, но никто не откликнулся, поэтому Васильева решила опубликовать видео в Instagram.

Запись актрисы собрала уже более семи тысяч просмотров и сотни комментариев.

"Кошмар, что творится, все хуже и хуже", "Это Москва, что говорить о нас. У нас вообще на прием можно попасть ногами вперед", "Это страшно. Держитесь. Надеюсь те, кто ответственен за эту халатность, услышат ваш крик о помощи", - пишут подписчики Татьяны.