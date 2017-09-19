"И ты его тоже пометил": поэт Быков написал стих про конфликт Урганта и Соловьева

Поэт, писатель и журналист Дмитрий Быков написал сатирическое стихотворение на тему шутки, прозвучавшей в телешоу «Вечерний Ургант».

Поэт Дмитрий Быков, креативный редактор издания Sobesednik.ru, сочинил стихотворение про наделавший шума конфликт Ивана Урганта с Владимиром Соловьевым, который разгорелся в эфире двух каналов. Полная версия стиха опубликована на сайте газеты.

Есть в нем такие строки:

Пленительный Ургант, любимец Москвы

И даже России, чего там,

От ног до красивой своей головы

Покрыт соловьиным пометом.

Среди повсеместных словесных боев

Ты был добродушен и светел,

Но нынче пометил тебя Соловьев,

И ты его тоже пометил.

Поэт ужшкммт отмечает, что в России нет политики, остались лишь "публичные баттлы", и резюмирует:

Конечно, и эта эпоха пройдет –

Недолго нам ждать поворота;

Присвоят ей, верно, названье «Помет».

Мы жили в период помета.

С годами Отечество это поймет,

Появятся трупные пятна –

Тогда, вероятно, начнется полет.

Но вверх или вниз – непонятно.

Как сообщал Topnews, ранее в «Вечернем Урганте» телеведущий Иван Ургант отпустил шутку про «соловьиный помет»: «Отличное название для шоу на канале «Россия». Телеведущий Владимир Соловьев воспринял ее на свой счет и уже в своем шоу ответил в свойственной ему эмоциональной манере.