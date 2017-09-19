"И ты его тоже пометил": поэт Быков написал стих про конфликт Урганта и Соловьева

Поэт Дмитрий Быков, креативный редактор издания Sobesednik.ru, сочинил стихотворение про наделавший шума конфликт Ивана Урганта с Владимиром Соловьевым, который разгорелся в эфире двух каналов. Полная версия стиха опубликована на сайте газеты.
Есть в нем такие строки:
Пленительный Ургант, любимец Москвы
И даже России, чего там,
От ног до красивой своей головы
Покрыт соловьиным пометом.
Среди повсеместных словесных боев
Ты был добродушен и светел,
Но нынче пометил тебя Соловьев,
И ты его тоже пометил.
Поэт ужшкммт отмечает, что в России нет политики, остались лишь "публичные баттлы", и резюмирует:
Конечно, и эта эпоха пройдет –
Недолго нам ждать поворота;
Присвоят ей, верно, названье «Помет».
Мы жили в период помета.
С годами Отечество это поймет,
Появятся трупные пятна –
Тогда, вероятно, начнется полет.
Но вверх или вниз – непонятно.
Как сообщал Topnews, ранее в «Вечернем Урганте» телеведущий Иван Ургант отпустил шутку про «соловьиный помет»: «Отличное название для шоу на канале «Россия». Телеведущий Владимир Соловьев воспринял ее на свой счет и уже в своем шоу ответил в свойственной ему эмоциональной манере.