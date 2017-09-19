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"И ты его тоже пометил": поэт Быков написал стих про конфликт Урганта и Соловьева

Опубликовано 19.09.17 10:37 "И ты его тоже пометил": поэт Быков написал стих про конфликт Урганта и Соловьева

Поэт, писатель и журналист Дмитрий Быков написал сатирическое стихотворение на тему шутки, прозвучавшей в телешоу «Вечерний Ургант».

Поэт Дмитрий Быков, креативный редактор издания Sobesednik.ru, сочинил стихотворение про наделавший шума конфликт Ивана Урганта с Владимиром Соловьевым, который разгорелся в эфире двух каналов. Полная версия стиха опубликована на сайте газеты.

Есть в нем такие строки:

Пленительный Ургант, любимец Москвы
И даже России, чего там,  
От ног до красивой своей головы
Покрыт соловьиным пометом.
Среди повсеместных словесных боев
Ты был добродушен и светел,
Но нынче пометил тебя Соловьев,
И ты его тоже пометил.

Поэт ужшкммт отмечает, что в России нет политики, остались лишь "публичные баттлы", и резюмирует:

Конечно, и эта эпоха пройдет –
Недолго нам ждать поворота;
Присвоят ей, верно, названье «Помет».
Мы жили в период помета.
С годами Отечество это поймет,
Появятся трупные пятна –
Тогда, вероятно, начнется полет.
Но вверх или вниз – непонятно.

Как сообщал Topnews, ранее в «Вечернем Урганте» телеведущий Иван Ургант отпустил шутку про «соловьиный помет»: «Отличное название для шоу на канале «Россия». Телеведущий Владимир Соловьев воспринял ее на свой счет и уже в своем шоу ответил в свойственной ему эмоциональной манере.
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