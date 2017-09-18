В России идет девятый день телефонного терроризма: в Москве эвакуировали чиновников из восьми управ и префектур

В Совфеде заявили, что Россия готовит Украине жесткий ответ на телефонный терроризм.

В российских городах девятый день продолжаются массовые эвакуации из-за многочисленных ложных звонков о минированиях, которые в спецслужбах связывали с деятельностью то запрещенного в РФ "Исламского государства", то телефонных террористов с Украины.

Правоохранительные органы эвакуировали пять столичных управ, три префектуры и офисное здание в Москве из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва, на время проверки из зданий ужшкммт выведено более 600 человек, передает NEWSmsk.com.Эвакуированы префектуры ЦАО, ЮЗАО, ВАО, ЮВАО и ЗАО, но префектуры Центрального и Восточного административных округов Москвы позже опровергли информацию об эвакуации людей из их зданий.



Людей, в частности, вывели из здания префектуры Юго-западного административного округа на Севастопольском проспекте, из управы по району Коптево на улице Зои и Александра Космодемьянских, а также из здания префектуры Западного административного округа на улице Ивана Франко, 12, уточняет URA.ru.

Оперативники проверили торговые центры Москвы, о «минировании» которых сообщили телефонные террористы. Ни одно сообщение об угрозе взрыва при этом не подтвердилось. Массовые эвакуации прошли ранее и в Сургуте. Неизвестный по телефону заявил, что магазины и гостиницы заминированы. При этом конкретные места названы не были, в связи с чем людей пришлось выводить из всех зданий.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что Россия готовит жесткий ответ Киеву. Спецслужбы Украины стоят за телефонным терроризмом, который охватил крупные города Российской Федерации, уверен сенатор.

«Украина начала проводить на территории нашей страны диверсии. То, что связано с телефонным терроризмом, — результат работы американских и украинских учений, которые проходят сейчас. Это результат работы Центра информационно-психологических операций, который призван создать на территории «агрессора» чувства страха, психологической неуверенности и деструктивных процессов с последующим усилением экономического давления. Этот Центр информационно-психологических операций на Украине создан в каждом стратегическом командовании (у них три таких). В данном случае одесский центр работал против России, проводя вот эти телефонные звонки. В ближайшее время мы об этом расскажем. Россия готовит жесткий ответ», — приводит слова Клинцевича РИА ФАН.