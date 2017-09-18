Командующий ВСУ на Луганском направлении Олег Миканц признался, что ополчение ДНР и ЛНР строго соблюдает перемирие и что в случае столкновения с РФ украинскую армию ожидает печальная участь.

Командующий силами оперативно-тактической группировки ВСУ "Луганск" генерал-майор ВСУ Олег Микац рассказал в интервью журналистам украинского издания "Апостроф" о том, что вопреки официальным заявлениям Киева, бойцы ополчения строго соблюдает перемирие, объявленное в минувшем августе.

"С 25 августа началось "школьное перемирие". Если брать по нашему направлению, то количество обстрелов у нас сведено практически к нулю. И за это время, слава Богу, у нас не было ни одного раненого или убитого", - приводит ужшкммт слова украинского военнослужащего RusVesna.

Однако Микац заявил, что не видит пользы от такой войны, "когда одни выходят на километр, вторые - и начинается: этот дает пулеметную очередь, там мину бросили - и так перепихивание целый день идет", что, по его словам, является "просто беспокоящим огнем с обеих сторон".

"Так что - да, перемирие сейчас соблюдается, - добавил он.

По словам генерал-майора, в случае начала наступления ВСУ на территории ДНР и ЛНР, армию украины ожидает печальная участь:

"Кто-то там сидит где-то, в Киеве или в Виннице — и начинает: давайте будем атаковать! Давайте захватим Донецк! Нет вопросов, захватим мы сейчас Донецк. И что дальше? Как вероятнее всего будут развиваться события? Я вам скажу, как. Украину обвинят в нарушении Минских соглашений. И это развяжет России руки. Россия заведет свои силы и средства, начнет применять авиацию, которая у нее есть, применять крылатые ракеты, которых у нее достаточно…", - сказал военнослужащий.

Он уверен, что после такого шага Россия будет выглядеть спасителем из-за того, что Украина нарушила Минские договоренности.

"И что мы получим на выходе? Санкции с России снимут, потому что не Россия плохая, а Украина. И мы останемся один на один с Россией. Останемся у разбитого корыта. А РФ что захочет, то и будет с нами делать…", - полагает генерал.