Сотрудник ФСБ в суде рассказал о том, как арестовали Улюкаева и как у него нашли взятку

ФСБ волновалась за Улюкаева, когда он ездил по ночной Москве. А деньги для оперативного эксперимента с Улюкаевым выделила "Роснефть"

Замоскворецкий суд Москвы допросил сотрудника ФСБ Алексея Калугина, который участвовал в задержании бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Денежные средства для оперативного эксперимента, связанного Алексеем Улюкаевым, выделила "Роснефть", заявил он. Его слова приводит ТАСС.

На вопрос о том, известны ли ему обстоятельства следственного эксперимента, проводимого в отношении Улюкаева, он ответил положительно. "Да , известно, денежные средства были получены от "Роснефти", они были оформлены актом, записаны номера купюр, после чего деньги и сумка были обработаны ужшкммт спецсредством", - сказал Калугин.

Также, по его словам, "был обработан и брелок-ключ".

Оперативный эксперимент, в рамках которого Алексей Улюкаев 14 ноября 2016 года получил сумку со взяткой от главы "Роснефти" Игоря Сечина, готовился как минимум с конца октября того же года, сказал Алексей Калугин, отвечая на вопрос бывшего министра экономического развития РФ А.Улюкаева о том, когда была начата подготовка к оперативному эксперименту сумки с деньгами, которую он впоследствии получил от И.Сечина. Его цитирует "Интерфакс".

Предназначенная бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву взятка состояла из 20 тыс. стодолларовых купюр.

"В сумке, обнаруженной в автомобиле, специальным проявляющимся веществом "Тушь-7" было обработано 2 тыс. купюр. Всего в сумке находилось 20 тыс. купюр достоинством 100 долларов", - говорится в оглашённом в суде тексте допроса свидетеля обвинения сотрудника ФСБ Алексея Калугина от 22 мая.

Также в показаниях сотрудника ФСБ отмечается, что после обнаружения в автомобиле А.Улюкаева сумки экс-министр заявил, что "получил ее из рук главы "Роснефти" Игоря Сечина, в ней бутылка хорошего вина".

Отвечая на вопрос защиты, почему "Игорь Иванович (Сечин) не участвовал в следственных действиях", сотрудник ФСБ пояснил, "потому что Игоря Ивановича не было в машине".

«Улюкаев позже сказал, что получил сумку от Сечина и полагал, что там какой-то подарок. [В сумке] две пачки денег не были упакованы, остальные 180 были упакованы и перевязаны банковской лентой», — сказал Калугин, которого цитирует "Дождь".

На вопрос обвинения о том, пояснил ли происхождение сумки Улюкаев, Калугин ответил отрицательно.

«Он [Улюкаев] ответил, что происхождение сумки ему неизвестно. И, каким образом она казалась в машине, он не знает. Улюкаев сказал потом, что сумку получил от Сечина, предполагая, что в ней находится какой-то подарок. Он сказал, что ему неизвестно происхождение ключа [к сумке], и каким образом у него оказался в кармане ключ», — уточнил он.

Позже бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев после задержания был доставлен в Следственный комитет в целях его безопасности, заявил в понедельник в Замоскворецком суде сотрудник ФСБ Алексей Калугин, участвовавшей в задержании чиновника.