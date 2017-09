Вдова лидера знаменитой группы Linkin Park Честера Беннингтона Талинда опубликовала на своей странице в Twitter семейное видео, снятое незадолго до его самоубийства музыканта.

На кадрах её муж, сын и его друг играют в конфетки Jelly Beans, которые известны своими разными вкусами — от самых горьких до самых сладких.

«Так выглядит депрессия за 36 часов до его (Честера. — прим.) смерти. Он так любил нас, и мы любили его», — написала ужшкммт она в Twitter.

This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud pic.twitter.com/VW44eOER4k