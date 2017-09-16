Певица Ветлицкая оскорбила журналистов, отказавшись сотрудничать с Первым каналом

Звезда 90-х Наталья Ветлицкая гневно отреагировала на публикации журналистов.

Популярная на рубеже 90-х годов певица Наталья Ветлицкая, которая в настоящее время проживает в Испании, нелестно высказалась в адрес российских журналистов, отказавшись сотрудничать с Первым каналом. Причем, разместив пост в соцсетях, Ветлицкая не стеснялась в выражениях.

"Сотрудники российских желтых говно-сми совершенно блистательны в своей исступленной злобе ко мне. Просто чистейшие образцы ненависти, серости, зависти и скудоумия. Как я понимаю, туда набирают только худших из худших, самых ужшкммт отборных неудачников, ведь состоявшиеся люди такими "сточными канавами" обычно брезгуют. Трудно даже представить, где еще на планете есть более опустившаяся каста, которая за "понюшку табаку" готова ежедневно превращать в ад свое собственное существование. Глупее тварей и не сыщешь", – цитируют Дни.ру слова Ветлицкой.

«Всем заинтересованным в моих интервью и желающим выйти на связь со мной через моих друзей и знакомых во что бы то ни стало, хочу сказать только одно: оставьте эту безнадежную затею. Вы можете сколько угодно пытаться травить меня в своих сраных СМИ, в попытке разозлить или напугать, чтобы вызвать ответную реакцию, но интервью не случится НИКОГДА», — добавила певица.

На встречные вопросы поклонников, чем вызваное столь гневное обращение к журналистам, Ветлицкая пояснила, к ней обратились представители одного из российских федеральных каналов с просьбой сделать с ней передачу, однако она отказала.

«Когда мне был нужен Первый канал, я ему была не нужна. А теперь, когда он мне вообще не нужен, я ему нужна позарез. Нет в жизни справедливости», — заключила певица на своей странице в Facebook.

Отметим, что исполнительница множества хитов, среди которых "Посмотри в глаза", "Но только не говори мне", "Лунный кот", несколько лет назад переехала в Испанию на ПМЖ. Певица воспитывает 13-летнюю дочь.