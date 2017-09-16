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В Шотландии очевидец получил самое четкое ФОТО НЛО

Опубликовано 16.09.17 10:36 В Шотландии очевидец получил самое четкое ФОТО НЛО

Загадочный объект завис на небольшой высоте недалеко от города Гранджему.

Жителю Шотландии удалось сделать самый четкий за всю историю уфологии снимок НЛО.

Фотографию широкой общественности представил исследователь-энтузиаст Малкольм Робинсон. Он заявил, что кадр был сделан еще в 1991 году, и с того времени еще никому не удавалось получить настолько детализированный снимок.

Фото: Express.co.uk

По словам эксперта, НЛО появилось ночью над нефтеперерабатывающим предприятием недалеко от города Гранджемут. В это время рядом ужшкммт с заводом случайно оказались двое местных жителей, планировавших поснимать местность.

По словам очевидцев, объект в форме "классической" летающей тарелки перемещался от завода по направлению к расположенному неподалеку стадиону и неожиданно завис прямо над мужчинами, начав снижаться.

Как пишет Express.co.uk, объект завис на расстоянии всего 60-90 метров от земли. Некоторое время он оставался без движения. По словам приятелей, корпус НЛО в этот момент излучал красноватый свет.

"Мы наблюдали, как объект висит над нами, в течение пяти минут. Придя в себя от первого шока, мы заметили, что тарелка издает легкий пульсирующий гул", - рассказал автор снимка Фил Трэвис.
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