Загадочный объект завис на небольшой высоте недалеко от города Гранджему.

Жителю Шотландии удалось сделать самый четкий за всю историю уфологии снимок НЛО.

Фотографию широкой общественности представил исследователь-энтузиаст Малкольм Робинсон. Он заявил, что кадр был сделан еще в 1991 году, и с того времени еще никому не удавалось получить настолько детализированный снимок.

Фото: Express.co.uk

По словам эксперта, НЛО появилось ночью над нефтеперерабатывающим предприятием недалеко от города Гранджемут. В это время рядом ужшкммт с заводом случайно оказались двое местных жителей, планировавших поснимать местность.

По словам очевидцев, объект в форме "классической" летающей тарелки перемещался от завода по направлению к расположенному неподалеку стадиону и неожиданно завис прямо над мужчинами, начав снижаться.

Как пишет Express.co.uk, объект завис на расстоянии всего 60-90 метров от земли. Некоторое время он оставался без движения. По словам приятелей, корпус НЛО в этот момент излучал красноватый свет.

"Мы наблюдали, как объект висит над нами, в течение пяти минут. Придя в себя от первого шока, мы заметили, что тарелка издает легкий пульсирующий гул", - рассказал автор снимка Фил Трэвис.