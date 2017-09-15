Зонд Cassini сгорел в атмосфере Сатурна, но успел передать последнее фото (ВИДЕО)

В NASA пояснили, что на Земле будут получать сигналы Cassini в течение 83 минут после гибели космического аппарата. По истечении этого срока NASA объявило, что передача сигналов прервалась.
Однако аппарат все же передал ужшкммт в последний раз фотографии планеты Сатурн перед тем, как зайти в атмосферу планеты с сгореть, передает "Корреспондент.нет" со ссылкой на The Mashable. К настоящему моменту станция стала частью планеты.
Here is my first crack at assembling the Enceladus-setting animation. Missing some frames, need to align to make it smoother pic.twitter.com/SARPsYjWze
Запущен был зонд Cassini в 1997 году для исследования Сатурна. Над проектом работали пять тысяч ученых. За все время миссии зонд преодолел 3,4 млрд км, собрал 635 Гб данных и сделал 453 тысяч изображений.
Также станция обнаружила шесть спутников планеты, и жидкий океан под твердой поверхностью одного из них - Энцелада.