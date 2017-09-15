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Зонд Cassini сгорел в атмосфере Сатурна, но успел передать последнее фото (ВИДЕО)

Опубликовано 15.09.17 17:21 Зонд Cassini сгорел в атмосфере Сатурна, но успел передать последнее фото (ВИДЕО)

Запущенный в 1997 году космический аппарат Cassini завершил свою миссию.

Межпланетный зонд Cassini, стартовавший с Земли в октябре 1997 года и в 2004 году достигший Сатурна, завершил свою миссию, сгорев в атмосфере газового гиганта, сообщает РБК со ссылкой на NASA.

«Спасибо, Cassini, и прощай», — заявил на проходящей в NASA церемонии один из ученых, работавших над миссией.

 

В NASA пояснили, что на Земле будут получать сигналы Cassini в течение 83 минут после гибели космического аппарата. По истечении этого срока NASA объявило, что передача сигналов прервалась.

Однако аппарат все же передал ужшкммт в последний раз фотографии планеты Сатурн перед тем, как зайти в атмосферу планеты с сгореть, передает "Корреспондент.нет" со ссылкой на The Mashable. К настоящему моменту станция стала частью планеты.

Запущен был зонд Cassini в 1997 году для исследования Сатурна. Над проектом работали пять тысяч ученых. За все время миссии зонд преодолел 3,4 млрд км, собрал 635 Гб данных и сделал 453 тысяч изображений.

Также станция обнаружила шесть спутников планеты, и жидкий океан под твердой поверхностью одного из них - Энцелада.
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