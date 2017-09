Зонд Cassini сгорел в атмосфере Сатурна, но успел передать последнее фото (ВИДЕО)

Межпланетный зонд Cassini, стартовавший с Земли в октябре 1997 года и в 2004 году достигший Сатурна, завершил свою миссию, сгорев в атмосфере газового гиганта, сообщает РБК со ссылкой на NASA.

«Спасибо, Cassini, и прощай», — заявил на проходящей в NASA церемонии один из ученых, работавших над миссией.

Earth received @CassiniSaturn ’s final signal at 7:55am ET. Cassini is now part of the planet it studied. Thanks for the science #GrandFinale pic.twitter.com/YfSTeeqbz1

В NASA пояснили, что на Земле будут получать сигналы Cassini в течение 83 минут после гибели космического аппарата. По истечении этого срока NASA объявило, что передача сигналов прервалась.

Однако аппарат все же передал ужшкммт в последний раз фотографии планеты Сатурн перед тем, как зайти в атмосферу планеты с сгореть, передает "Корреспондент.нет" со ссылкой на The Mashable. К настоящему моменту станция стала частью планеты.

Here is my first crack at assembling the Enceladus-setting animation. Missing some frames, need to align to make it smoother pic.twitter.com/SARPsYjWze