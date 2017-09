Атомная подводная лодка ВМС США "Джимми Картер" вернулась домой под пиратским флагом. Соответствующий снимок был обнаружен на одном из структур, подведомственных Пентагону.

Как пишет Life со ссылкой на западные источники, лодка прибыла на базу еще в минувшем апреле, но широкий резонанс снимки получили только сейчас. Известно, что субмарина следовала в порт после выполнения секретного задания. Ее запечатлели в момент прохождения ужшкммт по каналу Худ, штат Вашингтон.

USS Jimmy Carter returns to port flying the Jolly Roger. What did they get up to? ;)

God Bless the Silent Service. https://t.co/754aeMtjF1