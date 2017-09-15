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На "Первом канале" со скандалом закрыли шоу "Жди меня"

Опубликовано 15.09.17 12:28 На "Первом канале" со скандалом закрыли шоу "Жди меня"

Контракт "Первого канала" с телекомпанией "ВИD" на производство программы "Жди меня" истек, но новый договор на выход передачи подписан не будет.

Очередной скандал, связанный с закрытием проекта, набирает обороты на "Первом канале". На этот раз неприятная ситуация произошла с программой "Жди меня".

"Дни.ру" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник пишет о том, что новый коллектив, набранный компанией после увольнения создателя "Жди меня" Сергея Кушнерева, поссорился с ведущим Александром Галибиным и уволил его, не поставив никого в известность об этом, тогда как новый ведущий полностью устраивал ужшкммт руководство "Первого", и Галибина попытались вернуть, что отказалась делать компания "ВИD".

В итоге производитель и канал не сошлись во мнениях. Так, телекомпания предлагала "Первому" оставить на месте ведущей Ксению Алферову, сделав ее соведущей актера Сергея Жигунова или его коллеги Андрея Соколова, но в результате так и не удалось достичь консенсуса, и теперь "Жди меня" будет выходить на "России 1".

Как писал TopNews, в новом сезоне "Первый канал" отметился глобальной перестановкой кадров и сменой передач.

Программа "Жди меня" выходит с 1998 года. Ведущими проекта в разное время были артисты Игорь Кваша, Мария Шукшина, Михаил Ефремов, Александр Домогаров, Егор Бероев, Чулпан Хаматова. Телепередача посвящена поиску пропавших и потерявших друг друга людей.
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