Касперский согласился ответить на нападки США перед американским Конгрессом

Главу «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского пригласили для дачи показаний в комитет по вопросам науки, космоса и технологий палаты представителей Конгресса США.

Руководитель и создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский принял приглашение комитета по вопросам науки, космоса и технологий палаты представителей Конгресса США дать показания о безопасности продуктов своей компании, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на Reuters и его заявление.

«Я ценю и принимаю приглашение дать показания перед Комитетом Палаты представителей США…, и если я смогу получить ускоренную визу, я с нетерпением буду ждать публичного обсуждения утверждений о моей компании и ее ужшкммт продуктах», - заявил Касперский.

Темой обсуждения в комитете по технологиям станет безопасность использования программного обеспечения, разработанного российской компанией. Процедура дачи показаний должна пройти 27 сентября. Вместе с Касперским в ней примут участие независимые американские эксперты по кибербезопасности, напоминает РБК.



До этого, 13 сентября, Министерство внутренней безопасности США запретило госучреждениям пользоваться продукцией «Лаборатории Касперского» якобы из-за угрозы для информационной безопасности.