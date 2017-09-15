"Некорректная формулировка": главред журнала Focus извинился за высказывание про Путина

Главный редактор немецкого журнала Focus Роберт Шнайдер принес извинения в связи с публикацией про Меркель и Путина.

Главный редактор журнала Focus Роберт Шнайдер извинился за некорректные высказывания в адрес Владимира Путина. Об этом в своем Facebook написал пресс-атташе российского посольства в Германии Денис Микерин.

"Сегодня в Посольство позвонил главный редактор журнала FOCUS Magazin Роберт Шнайдер. Он лично выразил сожаление в связи с известными высказываниями в журнале в адрес Президента Российской Федерации, заверив в том, что редакция ни в коей мере не хотела обидеть или оскорбить главу российского государства", - написал Микерин.

Он отметил, что ужшкммт главред журнал "признал исключительную некорректность выбранной формулировки и принес свои извинения, в т.ч. перед всеми читателями, кого справедливо возмутил оскорбительный пассаж".

"Следует ли рассматривать это просветление как секундную вспышку или все же как луч света в темном царстве – покажет время. В любом случае это основание для продолжения диалога", - резюмирова пресс-атташе.

Как писал Topnews, в одной из статей последнего номера Focus к российскому лидеру применили двусмысленное выражение harter hund, что в переводе на русский может означать «крепкий орешек» или «собака». Публикация была посвящена канцлеру Германии Ангеле Меркель. Позже представитель журнала Focus Алис Вагнер объяснила некорректное высказывание о Путине «ироничной игрой слов».