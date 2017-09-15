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КНДР и Южная Корея обменялись запуском баллистических ракет в сторону Японии

Опубликовано 15.09.17 08:33 КНДР и Южная Корея обменялись запуском баллистических ракет в сторону Японии

В Японии заявили, что ракета прошла над территорией страны. Южная Корея ответила КНДР запуском двух баллистических ракет.

Утром 15 сентября КНДР запустила ракету из Пхеньяна в сторону Японии.

Как сообщает BBC, в Токио заявили, что северокорейская ракета прошла над японской территорией.

Телеканал NHK уточняет, что ракета пролетела над островом Хоккайдо и упала примерно в 2000 км к востоку от Японии.

В ответ действиям КНДР Южная Корея запустила две баллистические ракеты "Хёнму-2". Об этом сообщает министерство национальной обороны республики.

По данным ведомства, пуски были произведены через 6 минут после взлета ракеты КНДР с территории, прилегающей ужшкммт к западной части межкорейской границы.

Одна из южнокорейских "Хёнму-2" пролетела 250 км и точно поразила цель в Японском море. Отмечается, что такое же расстояние отделяет аэропорт Пхеньяна Сунан от пусковой площадки, сообщает министерство.

Второй запуск южнокорейской ракеты оказался неудачным: она рухнула в море после взлета.

Сеул таким образом продемонстрировал, что у страны есть способы немедленного ответа на любые провокации КНДР.

Ранее TopNews писал о том, что накануне КНДР пригрозила "стереть" американский материк в "пепел и темноту" из-за поддержки новых санкций ООН, ограничивающих поставки нефти Пхеньяну. Ограничительные меры были приняты в качестве ответа на проведение Пхеньяном испытаний ядерного оружия в начале сентября.
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