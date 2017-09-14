Курс доллара на сегодня, 14 сентября 2017: курс рубля определится по итогам заседания мировых ЦБ - эксперты

Курс валют на сегодня, 14 сентября 2017: Банк России поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 14 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 14 сентября 2017 составляет 57,66 руб., курс евро на сегодня - 69,09 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 14 сентября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,44 руб. при покупке и 59,56 руб. при продаже банком, курс евро на 14 сентября 2017 составляет 67,71 руб. и 71,21 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По мнению финансовых экспертов, курс рубля ужшкммт сегодня, 14 сентября 2017, будет двигаться вслед за итогами заседаний ряда мировых центробанков на этой и следующей неделе.

Директор по операциям на валютном рынке банка "Открытие" Антон Салащенко напоминает, что сегодня в первой половине дня состоятся заседания нескольких мировых ЦБ по ключевым ставкам: Банка Англии, Швейцарского национального банка и ЦБ Турции

"Рынок не ожидает каких-либо изменений в денежно-кредитной политике, так что любая неожиданность может создать повышенную волатильность в валютах развивающихся стран", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах отмечает, что на курс российской валюты сегодня повлияют ожидаемые события пятницы и следующей неделе, а также новости нефтяного рынка.

Он отмечает, что сейчас ослаблению рубля способствует избыточная ликвидность на внутреннем рынке. По прогнозу Табаха, курс рубля в четверг будет располагаться у отметки 58 рублей за доллар, а евро будет колебаться между 69-70 рублями.