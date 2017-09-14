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Бывший муж пострадавшей от взрыва в Киеве девушки рассказал о ее состоянии

Опубликовано 13.09.17 22:52 Бывший муж пострадавшей от взрыва в Киеве девушки рассказал о ее состоянии

Наталья Целовальникова пришла в себя после серии операций.

По информации украинских СМИ, пострадавшая в результате взрыва автомобиля на Бессарабской площади в Киеве модель Наталья Целовальникова пришла в сознание, но пока не может говорить. 

"Она вроде бы как пришла еще вчера (11 сентября. - прим.) в сознание. Может, и раньше. Я не знаю. Я не контролирую этих деталей", - цитирует ТСН бывшего мужа девушки Сергея Кошеля.

Он рассказал, что Наталья получила 30-40% ожогов тела.

"После таких травм никто не заговорит. После таких травм 90% людей просто погибает на ужшкммт месте. Она осталась жива. По словам врачей, у нее 30-40% ожогов тела. От первой степени и до третьей", - сказал мужчина.

По словам Сергея, на сегодняшний день сохраняется угроза потери зрения и ампутации ноги, но с результатами консилиума врачей он не ознакомлен.

"Я сегодня с ребенком был всю ночь. Там занималась теща. Она со мной постоянно на связи и полностью меня консультирует по происходящим процессам. Сейчас стоит задача спасти все органы, которые на грани либо ампутации, либо каких-то дефектов", - добавил Кошель.

Он подчеркнул, что оплачивает лечение бывшей супруги из собственного кармана. При этом он не исключил вариант перевода Натальи в более комфортабельную клинику или даже лечения в другой стране.

"В данный момент она под аппаратами. Мы не можем давить на врачей. Они не рекомендуют сейчас транспортировку. Рассматривали другую страну, но она отпала. Сумма, которую назвали - свыше $150 тысяч. Это Израиль. В этом нет такой острой необходимости. Настолько все шатко... Врачи помогают, чем могут. Мы обеспечиваем всеми необходимыми медикаментами, которые они у нас требуют", - сказал Сергей.
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