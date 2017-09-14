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"Как овцы без пастуха": украинскую журналистку возмутило поведение соотечественников в Турции

Опубликовано 13.09.17 22:50 "Как овцы без пастуха": украинскую журналистку возмутило поведение соотечественников в Турции

Журналистку удивляет, как украинцы собираются путешествовать по Европе и общаться там на "ломаном русском языке".

Журналистка из Украины опубликовала в своем Facebook пост, в котором описала свое возмущение относительно поведения своих соотечественников на отдыхе в Турции.

Добуш описала ситуацию, когда украинские туристы были недовольны тем, что сотрудник турецкого отеля не говорил на украинском языке. Также ее негодование вызвал тот факт, что граждане страны, так долго и так упорно стремившейся ужшкммт в ЕС, вообще предпочитают отдыхать в Турции - излюбленном месте отдыха россиян.

"В турецких отелях украиноязычные украинцы возмущаются, что персонал не знает ... русского. Молодые соотечественники не способны слепить английском вместе двух слов. Поколения, так стремилось Безвизовые, очевидно, рассчитывает ездить по Европе и всюду пользоваться своей ломаном русском? Чего же во Львове так морщатся, услышав русский, а в Турции покупают экскурсии в будке с надписью "ГИД ПАША ИЗ РОССИИ ЗДЕСЬ"?" - недоумевает Добуш. 

Журналистку удивляет, как украинцы собираются путешествовать по Европе и общаться там на "ломаном русском языке". В своей публикации она сравнивает поведение соотечественников на отдыхе с овцой, которая каждый вечер ходит вдоль пляжа без присмотра пастуха.

"Реальность такова, что миллион украинском - и каждый год их количество - выбирает отдых в искусственно созданном русскоязычной среде, где даже стыдно вспоминать о древних греков, Византию и Османскую империю. Им комфортнее среди шумных клубов с российской попсой, среди обмана и отсутствия стиля ходить каждый вечер вдоль пляжа, как овцы без пастуха.", - пишет она.
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