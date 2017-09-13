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В Узбекистане глава района избил директоров школ за неучастие в празднике, выстроив их в шеренгу (ВИДЕО)

Опубликовано 13.09.17 17:32 В Узбекистане глава района избил директоров школ за неучастие в празднике, выстроив их в шеренгу (ВИДЕО)

Чиновник построил провинившихся руководителей школ и раздавал им оплеухи.

В Узбекистане директора школ Сайхунабадского района Сырдарьинской области подверглись насилию и унижению со стороны местных властей: руководителей образовательных учреждений избил хоким (мэр) района - Насыржан Эгамбердиев.

Разгневанный чиновник вызвал директоров школ к себе на "ковер" из-за того, что они не смогли обеспечить полную посещаемость учителями важного государственного мероприятия - Дня независимости Узбекистана. Как пишет Kun.uz, главе района также не понравилась и сама организация ужшкммт праздничных мероприятий.

В итоге Эгамбердиев выстроил  директоров в шеренгу, а сам принялся ходить сквозь строй и поочередно раздавать пощечины, осыпая при этом своих визитеров отборными оскорблениями.

О том, будут ли применены к хокиму какие-либо дисциплинарные меры, не сообщается.
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