В Узбекистане глава района избил директоров школ за неучастие в празднике, выстроив их в шеренгу (ВИДЕО)
Опубликовано 13.09.17 17:32
Чиновник построил провинившихся руководителей школ и раздавал им оплеухи.
В Узбекистане директора школ Сайхунабадского района Сырдарьинской области подверглись насилию и унижению со стороны местных властей: руководителей образовательных учреждений избил хоким (мэр) района - Насыржан Эгамбердиев.
Разгневанный чиновник вызвал директоров школ к себе на "ковер" из-за того, что они не смогли обеспечить полную посещаемость учителями важного государственного мероприятия - Дня независимости Узбекистана. Как пишет Kun.uz, главе района также не понравилась и сама организация ужшкммт праздничных мероприятий.
В итоге Эгамбердиев выстроил директоров в шеренгу, а сам принялся ходить сквозь строй и поочередно раздавать пощечины, осыпая при этом своих визитеров отборными оскорблениями.
О том, будут ли применены к хокиму какие-либо дисциплинарные меры, не сообщается.