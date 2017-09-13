Мединский внезапно встал на защиту "Матильды" и призвал остановить "сектантов-поджигателей"

Министр культуры Мединский пояснил слова о переполненной чаше терпения из-за «Матильды».

Министр культуры Владимир Мединский попросил правоохранительные органы пресекать попытки давления на кинотеатры в связи с выходом фильма «Матильда» Алексея Учителя, назвав такие попытки проявлениями «беззакония и цензуры». Об этом Мединский написал в комментарии, который опубликован на сайте ведомства.

В нем говорится, что Министерство культуры до последнего старалось воздерживаться от вмешательства в скандал вокруг последнего фильма Алексея Учителя, но "последние события вынуждают высказаться со всей определенностью".

"Не ужшкммт знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая г-жа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более не готов разгадывать мотивации разнокалиберных «активистов»-поджигателей, нагло именующих себя «православными». Меня часто попрекают в излишнем консерватизме. И вот как консерватор хочу сказать: подобные самозваные «активисты» дискредитируют и государственную культурную политику, и Церковь", - заявил Мединский.

Он подчеркнул, что истерия достигла невиданного накала: публичные угрозы, преследование авторов фильма, поджоги, отказ некоторых киносетей от проката — просто по соображениям безопасности.

"Вдвойне абсурдна позиция граждан, которые «фильм не видели, но гневно осуждают» — и даже бравируют этим. Лично я фильм видел. Не буду обсуждать его содержание — это просто некорректно, пока его не увидят зрители. Но свидетельствую: в нем нет ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии", - подчеркнул министр.

По его словам, Минкультуры выдает фильмам прокатные удостоверения строго по законной процедуре. В законе четко описаны основания для отказа. Их в случае с «Матильдой» нет.

"Любые намерения «инициативщиков» на местах «запретить показ», любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ. Уважаемые работники киноотрасли, вы — профессионалы, люди дела. Вашу работу оценивает зритель, а заполошные сектанты-поджигатели — это клиенты других специализированных учреждений", - обратился Мединский к кинопропатным организациям.

В конце сообщения он попросил руководство правоохранительных органов обеспечить соблюдение законности, "жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся «активистов» с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений".

Ранее Мединский отреагировал на отказ киносетей «Синема парк» и «Формула кино» от показа фильма Алексея Учителя «Матильда».

«Я долго терпел, но сейчас моя чаша терпения переполнена», — написал министр в своем Twitter. Позже он пообещал журналистам, что даст официальное пояснение сказанному.