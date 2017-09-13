"Живот стек в грудь, подбородок - под глаза": экс-ведущая "Ревизорро" посмеялась над своим фото в Instagram

Ольга Романовская рассказала подписчикам своего Инстаграм о том, как она борется с ленью и хандрой.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" и экс-ведущая шоу "Ревизорро" Ольга Романовская продемонстрировала свою потрясающую фигуру в Instagram. Также она опубликовала откровенный пост о том, как справляется с ленью и хандрой.

"Я хочу поумничать о том, как важно найти в себе силы, чтобы что-то поменять в себе. Начать заниматься спортом - это самый простой способ изменить себя, не только физическую форму, но и внутреннее состояние" - написала она.

По словам Ольги, в ужшкммт последние два месяца ее накрыла лень. Девушка стала редко заниматься спортом, забросила изучение итальянского языка, танцы и вокал, но она нашла в себе сили отбросить отговорки и начала заниматься собой.

"Под лежачий камень вода не течёт! Желание что-либо делать само собой может и не появиться, если себя не подтолкнуть. Принимайте участие в ежедневной жизни Мира!" - подчеркнула Ольга.

Публикация от Романовская Ольга (@romanovskaolga) Сен 11 2017 в 9:15 PDT

Снимки 31-летней певицы вызвали восхищение у ее подписчиков. При этом Ольга скромно ведет себя в общении с фанатами: она отвечает на комментарии и даже иронизирует над собой.

"Живот стек в грудь, подбородок - под глаза, а глаза всё равно под очками. Всё гармонично, ничего лишнего", - подписала она один из снимков.