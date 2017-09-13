Раздевшиеся в поддержку жертв "Ирмы" модели разозлили соцсети

Интернет-пользователи посоветовали моделям оказать реальную помощь пострадавшим, а не красоваться в нижнем белье.

Прошедшийся по карибским островам и побережью США разрушительный ураган "Ирма" не оставил равнодушными моделей, принявшихся публиковать в соцсетях фотографии в нижнем белье и купальниках в знак поддержки пострадавших и жертв стихийного бедствия.

Как пишет Daily Mail, в частности, 25-летняя модель Кара Дель Торо опубликовала в своем Instagram снимок на берегу моря в бикини.

"Отправляю позитивные мысли и хорошие вибрации островам", - прокомментировала она свою публикацию.

Другая модель - Лана Александра - также опубликовала снимок в бикини, заявив ужшкммт при этом подписчикам, что находится в безопасности.

Такая реакция на произошедшую трагедию вызвала гнев пользователей. Подписчики объяснили красоткам, что в результате разгула стихии многие люди потеряли свои дома, а публикации полуголых девушек просто их оскорбляют.

Нашлись и те юзеры, которые посоветовали моделям не тратить время на отдых на пляже, а оказать реальную помощь пострадавшим.

После бурной реакции пользователей, Кара Дель Торо удалила свой снимок в бикини и добавила в описание своего профиля ссылку на статью о способах помочь пострадавшим от урагана.

Публикация от Lana Alexandra (@lana_alexandra) Сен 7 2017 в 6:57 PDT

Ранее сообщалось о том, что совокупный ущерб от ураганов "Харви" и "Ирма" может обойтись экономике США в 290 миллиардов долларов.