Зловещий череп из дыма над Везувием напугал пользователей Сети (ФОТО, ВИДЕО)
Опубликовано 15.07.17 12:23
Очевидцы проводят аналогию с Помпеей и говорят о дурном предзнаменовании.
В Италии с острова Сицилия были эвакуированы сотни туристов из-за бушующих в регионе лесных пожаров. Причина возникновения возгораний официально пока не установлена, но суеверные местные жители уже во всю говорят о дурном предзнаменовании.
Один из пользователей Facebook по имени Розарио Скотто ди Минико опубликовал в своем аккаунте снимок, на котором запечатлен дым на склоне Везувия, в клубах которого ужшкммт можно отчетливо увидеть гигантский череп человека.
"Спустя тысячи лет чудовище Везувия вернулось", - подписал он фотографию.
Фото: Facebook
Другие пользователи Сети с ужасом отреагировали на увиденное, заявив, что Везувий действительно мог проснуться, и теперь под его пеплом и раскаленными потоками лавы окажутся сотни километров вокруг.