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Зловещий череп из дыма над Везувием напугал пользователей Сети (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 15.07.17 12:23 Зловещий череп из дыма над Везувием напугал пользователей Сети (ФОТО, ВИДЕО)

Очевидцы проводят аналогию с Помпеей и говорят о дурном предзнаменовании.

В Италии с острова Сицилия были эвакуированы сотни туристов из-за бушующих в регионе лесных пожаров. Причина возникновения возгораний официально пока не установлена, но суеверные местные жители уже во всю говорят о дурном предзнаменовании.

Один из пользователей Facebook по имени Розарио Скотто ди Минико опубликовал в своем аккаунте снимок, на котором запечатлен дым на склоне Везувия, в клубах которого ужшкммт можно отчетливо увидеть гигантский череп человека.

"Спустя тысячи лет чудовище Везувия вернулось", - подписал он фотографию.

Фото: Facebook

Другие пользователи Сети с ужасом отреагировали на увиденное, заявив, что Везувий действительно мог проснуться, и теперь под его пеплом и раскаленными потоками лавы окажутся сотни километров вокруг.
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