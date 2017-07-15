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"Игра престолов", 7 сезон: премьера прошла в Лос-Анджелесе (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 15.07.17 11:28 "Игра престолов", 7 сезон: премьера прошла в Лос-Анджелесе (ФОТО, ВИДЕО)

"Игра престолов", 7 сезон: дата выхода в России, где пройдет премьера и многое другое читайте в материале TopNews.

На днях в концертном зале Walt Disney в американском Лос-Анджелесе прошла мировая премьера культового сериала "Игра престолов", 7 сезон.

Мероприятие посетили такие звезды проекта, Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, Софи Тернер (Сансу Старк), Мэйси Уильямс (Арью Старк), Гвендолин Кристи (Бриенну Тарт), Николая Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер), Айзек Хемпстед-Райт (Брана Старка) и другие.

Кит Харрингтон пришел на премьеру с подругой Роуз Лесли, исполнившей роль Игритт в сериале. При этом он заинтриговал присутствующих, позволив им предположить, что его персонаж седьмом сезоне займет ведущую роль.

Так, в одном из интервью актер заявил, что Джон Сноу будет ужшкммт меняться в течение всего сезона.

"Он царь Севера, у него тысячи людей, о которых он должен заботиться. Ему придется вырасти и превратиться в другого человека, в лидера", - сказал Харрингтонress.

Чего ожидать фанатам от нового сезона "Игры престолов"?

Премьера сериала "Игра престолов", 7 сезон, в России состоится 17 июля. Известно, что новый сезон будет состоять всего из восьми серий, тогда как раньше создатели снимали по 10 эпизодов. Однако в новом сезоне две последние серии, как ожидается, будут значительно длиннее предыдущих: продолжительность шестой составит 71 минуту, а заключительной - 81 минуту. 

Другим бонусом от создателей станут огромные драконы: этих чудовищ создатели увеличили до размеров пассажирского лайнера Boeing 747, о чем ранее рассказал режиссер Мэтт Шекман. 

Одним из главных вопросов для фанатов остается судьба Железного трона - какой из великих домов в итоге его займет? Судя по всему, создатели постараются как можно дольше хранить интригу. При этом некоторые тотализаторы даже открыли прием ставок на этот счет.

"Игра престолов" в России

Как уже отмечалось выше, любители "Игры престолов" в России смогут увидеть первую серию седьмого сезона в понедельник, 17 июля. Премьерный показ состоится в необычном месте - московском метро и, по утверждению организаторов, станет первым показом премьеры под землей в истории.

1 серия 7 сезона "Игры престолов" в Москве будет показана в рамках проекта "Ночь в метро". Попасть туда можно будет только по пригласительным билетам, розыгрыш которых ранее проводился в Сети.  Мероприятие посетят 300-350 человек, передает BFM.ru.

Где именно пройдет показ, не уточняется. В СМИ предположили, что это будет одна из строящихся станций или станция, на которой сейчас идет ремонт.

В вестибюле гостей будут встречать актеры в образе белых ходоков, а на платформе установят копию Железного трона.

"Мы думаем, что показ фильма в такой обстановке сможет передать ощущения причастности к происходящему на большом экране", - сказал первый заместитель начальника метрополитена Роман Латыпов.
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