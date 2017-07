"Игра престолов", 7 сезон: премьера прошла в Лос-Анджелесе (ФОТО, ВИДЕО)

На днях в концертном зале Walt Disney в американском Лос-Анджелесе прошла мировая премьера культового сериала "Игра престолов", 7 сезон.

Мероприятие посетили такие звезды проекта, Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, Софи Тернер (Сансу Старк), Мэйси Уильямс (Арью Старк), Гвендолин Кристи (Бриенну Тарт), Николая Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер), Айзек Хемпстед-Райт (Брана Старка) и другие.

Sophie Turner and Maisie Williams at the #GameOfThrones season 7 premiere today in Los Angeles! pic.twitter.com/7RZ4t5YOMy