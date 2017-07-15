Кадыров посмеялся на вопрос о геях и напомнил о ядерной мощи РФ

Глава Чечни предложил Канаде забрать "чеченских геев" к себе.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассмеялся на вопрос корреспондента HBO о "чеченских геях" во время интервью. После того, как лидера региона попросили прокомментировать появившуюся ранее информацию о якобы происходивших в Чечне похищениях и пытках гомосексуалистов, Кадыров рассмеялся и выразил недоумение в связи с тем, что к нему обращены такие вопросы.

"Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху, подальше от нас", - сказал ужшкммт он..

"Чтобы не было. Чтобы очистить кровь. Если есть такие, пусть забирают там", - добавил лидер Чечни, назвав тех, кто распространяет информацию о репрессиях в отношении геев, "шайтанами", "продажными" и "нелюдями".

"Будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Они перед Всевышним все равно ответят за это", - сказал он.

Говоря о политике Вашингтона, Кадыров заявил, что она направлена против России и руководства страны.

"Они знают, что я один из тех, кто готов отдать жизнь за Россию, что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он США врагом России, Кадыров сказал: "Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали ее как врага России. У нас сильное государство, ядерная держава». «Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят", - отметил он, пообещав, что в этом случае перевернется весь мир, пишет Lenta.ru.

Как писал TopNews, минувшей весной в СМИ появился материал о якобы имеющих место преследованиях геев в Чечне.