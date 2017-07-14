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Российский школьник стал абсолютным победителем Международной олимпиады по химии

Опубликовано 14.07.17 15:18 Российский школьник стал абсолютным победителем Международной олимпиады по химии

Александр Жигалин из Москвы стал сильнейшим в этом международном состязании умов.

Школьник из Москвы Александр Жигалин стал сильнейшим на 49-й Международной олимпиаде по химии. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ, сборная РФ в составе четырех человек завоевала две золотые и две серебряные медали.

Алексаендр Жигалин является учеником Пироговской школы Москвы. Подчеркивается, что он не только завоевал "золото" международной олимпиады, но и стал абсолютным победителем состязаний, прошедших сегодня в Таиланде.

Обладателем еще одной золотой медали стал Руслан Котляров из Казани, а ужшкммт две серебряные награды достались Екатерине Жигалевой из Тюмени и Кириллу Козлову из Москвы.

Как отмечает агентство, руководство сборной осуществляли декан химического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, академик Валерий Лунин и доцент МГУ Илья Глебов, также получивший несколько лет назад золотую медаль на этой олимпиаде.
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