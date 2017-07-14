Курс доллара на сегодня, 14 июля 2017: в МЭР призвали готовиться к колебаниям курса рубля

Курс валют на сегодня, 14 июля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 14 июля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 14 июля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 14 июля 2017 опустился почти на 44 копейки и составил 60,1836 рубля. Курс евро на сегодня потерял 63,5 копейки и составил 68,8139 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: Орешкин призвал готовиться к колебаниям рубля

По словам главы Министерства экономического развития РФ Максима Орешкина, плавающий курс рубля подразумевает колебания российской валюты, и к ним следует быть готовыми..

"Да, рубль несколько ужшкммт ослабел, да, может быть, какое-то давление сохранится, но, опять же, плавающий курс подразумевает определенную волатильность. Нужно быть к ней готовым, ничего здесь страшного, экстремального нет", - приводит слова министра РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что экономика нашей страны впервые за многие годы вернулась к состоянию дефицита текущего счета.

"В третьем квартале мы ожидаем дефицит на уровне пяти миллиардов", - отметил Орешкин, добавив, что эта ситуация является нормальной.

"Банковская система накопила значительный объем валютных активов в первом полугодии, и мы видим, как эти активы сейчас используются экономикой на финансирование дефицита текущего счета", - пояснил министр.

Ранее глава МЭР заявлял о том, что не следует ожидать резких колебаний курса рубля. В частности, он напомнил, что в минувшем апреле ожидания по среднегодовому курсу доллара были снижены до 64,4 рубля с 67,5 рубля, при этом на конец года министерство ожидает курс в 68 рублей за доллар.