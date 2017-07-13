Курс доллара на сегодня, 13 июля 2017: рубль уйдет вниз из-за событий 2008 года - эксперты

Курс валют на сегодня, 13 июля 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и поднял курс евро на сегодня, 13 июля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 13 июля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 13 июля 2017 составляет 60,62 руб., курс евро на сегодня равен 69,44 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 13 июля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 58,74 руб. при покупке и 61,86 руб. при продаже банком, курс евро на 13 июля 2017 составляет 67,12 руб. и 70,62 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Инвестиционный аналитик Global FX Сергей Коробков отмечает, что начавшееся ужшкммт в июне ослабление рубля развивается на этой неделе: российская валюта опустилась до минимальных значений с января этого года на фоне снижения стоимости барреля нефти и публикации ЦБ РФ данных по сальдо счета текущих операций во втором квартале, сильно разочаровавших участников рынка..

"В последнем квартале баланс счета текущих операций оказался отрицательным - 0,3 миллиарда долларов против прогноза профицита в размере + 3,2 миллиарда. В первом квартале, для сравнения, профицит счета текущих операций достигал + 23,3 миллиарда долларов", - сказал специалист, напомнив, что последний раз счет текущих операций был отрицательным "как бы не в кризис 2008-2009 годов", пишет "Российская Газета".

Также на ситуацию влияет тот факт, что в прошлом месяце ФРС США повысила ставку, а российский регулятор, напротив, понизил. Таким образом, по словам Коробкова, прибыль от операций carry trade снижается.

"Надежды на скорое снятие санкций не оправдались. Более того, Евросоюз единогласно продлил секторальные санкции против России до конца года, а США готовятся ужесточить санкционный режим", - отметил эксперт, добавив, что до конца торговой недели пара доллар-рубль останется в диапазоне 60-61 рубль, а пара евро-рубль - в диапазоне 68-69 рублей.