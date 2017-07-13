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Курс доллара на сегодня, 13 июля 2017: эксперты ожидают на валютном рынке "идеальный шторм"

Опубликовано 12.07.17 23:11 Курс доллара на сегодня, 13 июля 2017: эксперты ожидают на валютном рынке "идеальный шторм"

Курс валют на сегодня, 13 июля 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и поднял курс евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 13 июля 2017, ЦБ РФ

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 июля 2017 на 11,70 копеек - до 60,6227 руб., курс евро на сегодня, напротив, вырос на 24,87 копейки - до 69,4494 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 4,76 копейки и составила до 64,5947 руб.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Ряд аналитиков считает, что рубль ждет "идеальный шторм". По словам экспертов валютного рынка, курс доллара ужшкммт ожидает резкая реакция на падение цен на нефть, тогда как рубль вяло реагирует на рост "черного золота". Также негативно на российскую валюту влияет продажа Минфином ОФЗ на 35 млрд, вместо заявленных 32,7.

Согласно прогнозам экспертов, в ближайшее время курс доллара продолжит рост, а с 21 июля по 3 августа российская валюта получит шансы на укрепление благодаря продаже экспортерами около 4,5 млрд долларов из-за начала налогового периода.

По словам специалистов, с 3 по 12 августа "американец" будет расти. Как ожидается, на торгах МосБиржи будет реализовано порядка 2,6 млрд долларов, а это, в свою очередь, способно существенно ослабить курс рубля в августе. Вместе с тем продажи валюты будут находиться на минимальном уровне, что, по мнению специалистов, создаст условия для “идеального шторма” на валютном рынке.
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