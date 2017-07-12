СМИ: Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав

Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев может оказаться за решеткой за то, что не дает родителям Жанны Фриске встречаться с внуком.

Несмотря на решение суда в телеведущий Дмитрий Шепелев продолжает препятствовать встречами семьи Фриске с его сыном Платоном. Так, суд постановил, что Шепелев обязан раз в месяц устраивать встречи Платон с родственниками со стороны Жанны Фриске, однако он это постановление не выполняет. Об этом пишет "КП".

Причиной тому Шепелев называет, что встречи даются ребенку нелегко. Последний раз сын, после двухлетней разлуке, сильно перенервничал, у него даже поднялась ужшкммт температура. Примечательно, что у телеведущего уже есть один штраф в размере 5 тысяч рублей за препятствие встреч и нарушение судебного решения, теперь же ему выписан второй.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Июл 7 2017 в 4:18 PDT

В свою очередь юристы Фриске рассказали, что Шепелев даже пытался уехать с ребенком за границу, но его не выпустили. И он отправил Платона в Грецию со своей мамой. Адвокат напомнил ведущему о существующем положении и возможности оказаться за решеткой на пять суток в случае подобного поведения.

"Дедушка, Владимир Фриске, готов поехать на свидание с малышом хоть на край света. То, что ребенка нет в Москве, не является уважительной причиной для отказа от встречи. Будет решаться вопрос о поездке Владимира Фриске к Платону по месту его отдыха", — считают адвокаты семьи Фриске.

Независимый же адвокат Игорь Путилов заявил, что родственники могут потребовать ареста Шепелева через суд.

"Есть в Кодексе об административных правонарушениях статья «Неисполнение родителями несовершеннолетних детей обязанностей по их содержанию и воспитанию». По ней «повторное совершение административного правонарушения влечет наложение штрафа или арест на срок до пяти суток». И если Шепелеву штрафы платить не в напряг, то через суд можно потребовать ареста - возможно, это изменит ситуацию. А еще эта статья дает основание поставить вопрос об ограничении или лишении родительских прав за то, что систематически нарушаются права ребенка", — пояснил правозащитник.