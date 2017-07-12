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Загадочный "спутник или спутница" в машине Путина на Валааме поставил в тупик СМИ (ВИДЕО)

Опубликовано 12.07.17 20:00 Загадочный "спутник или спутница" в машине Путина на Валааме поставил в тупик СМИ (ВИДЕО)

С кем Путин приехал на Валаам: по словам Пескова, в машине с президентом находился сотрудник службы безопасности.

Журналисты "Дождя" обратили внимание на загадочного пассажира, с которым российский президент Владимир Путин приехал на Валаам, самостоятельно управляя автомобилем Mercedes. 

На опубликованных в Сети кадрах видно, как лидер страны подъезжает к Спасо-Преображенскому монастырю на острове Валаам за рулем автомобиля Mercedes ML. Припарковав транспортное средство, глава РФ вышел из водительской двери и отправился открывать дверь пассажиру, сидевшему сзади.

После того, как Владимир Путин открыл дверь, он протянул руку ужшкммт то ли в попытке помочь выйти пассажиру, то ли чтобы взять какую-то вещь. Лица "спутника или спутницы", как окрестили пассажира журналисты, при этом не видно, но на коленях у человека  стоит красная сумка, а сам он, как видно, одет неофициально - в одежде с коротким рукавом. При этом не ясно, мужчина это или женщина.

Пассажир не выходит из машины и указывает на что-то президенту пальцем. Владимир Путин захлопнул дверь и отправился к храму, где его ждал патриарх. Посетив святыню, глава государства уехал на другом "Мерседесе" в компании патриарха, причем оба они сели на задние сидения.

С кем Путин приехал на Валаам ВИДЕО

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в машине с президентом на Валааме ехал сотрудник службы безопасности.

"Безопасность", - ответил Песков на поставленный вопрос о пассажире сзади. Его слова приводит Life.

Он также рассказал журналистам РБК о том, почему глава государства сам открывал дверь сотруднику службы безопасности: вероятно, он хотел что-то взять из машины.

Ранее в своих комментариях к видеозаписи Песков сказал, что не имеет понятия о том, кто сидит на заднем сидении его "Мерседеса".

Владимир Путин прибыл на Валаам по случаю празднования дня памяти основателей Спасо-Преображенского монастыря. 
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