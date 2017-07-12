В Мексике крокодил в бассейне напал на сотрудника отеля

Инцидент произошел на острове Косумель в Карибском море.

В Мексике сотрудник отела, расположенного на острове Косумель в Карибском море пострадал в результате нападения крокодила: мужчина нырнул в бассейн, в котором затаился опасный хищник.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на местные источники, все случилось ночью в минувшее воскресенье, когда 23-летний сотрудник, не заметивший рептилию в темноте, спустился в бассейн. По словам мексиканских правоохранителей, крокодил успел укусить мужчину минимум пять раз, в том ужшкммт числе за обе руки. Пострадавший смог выбраться из бассейна благодаря помощи подоспевших коллег, которые к тому же закидали животное камнями и палками.

Раненый мужчина был экстренно доставлен в частную клинику, а крокодила из воды извлекли прибывшие на место спасатели. О судьбе рептилии и состоянии здоровья пострадавшего пока ничего не сообщается.