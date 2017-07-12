В Сирии при минометном обстреле погиб военный советник из России

Между тем глава ЦРУ заявил о доказательствах применения химоружия режимом Асада.

Российский военный советник Николай Афанасов погиб в Сирии при минометном обстреле, он представлен к госнаграде посмертно, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По данным издания, в результате внезапного минометного обстрела боевиками городка сирийских правительственных войск в провинции Хама погиб российский военный советник капитан Николай Афанасов.

Афанасов находился в Сирии в составе аппарата российских военных советников. Он занимался обучением личного состава ужшкммт подразделений сирийской армии. Теперь представлен командованием к государственной награде, посмертно.

Между тем американские спецслужбы располагают надежными уликами, которые подтверждают применение властями Сирии химического оружия в апреле текущего года. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео, выступая на открытом для общественности мероприятии, организованном в пригороде Вашингтона Тайсонс-Корнер (штат Вирджиния) американской неправительственной организацией под названием "Альянс разведки и национальной безопасности". Его цитирует ТАСС.

Он рассказал, как президент США Дональд Трамп поручил американской разведке воссоздать картину произошедшего в свете появления информации об использовании боевых отравляющих веществ 4 апреля в городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб. Необходимая работа была проделана - ЦРУ пришло к выводу о том, что при атаке действительно было использовано химическое оружие, и что оно было применено сирийским режимом.