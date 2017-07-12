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Сергей Полонский получил пять лет тюрьмы, но был освобожден в зале суда

Опубликовано 12.07.17 12:59 Сергей Полонский получил пять лет тюрьмы, но был освобожден в зале суда

Ранее прокурор просил посадить бизнесмена на 8 лет.

Решением Пресненского суда российской столицы известный бизнесмен Сергей Полонский был приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о хищении у дольщиков 2,6 миллиарда рублей. Однако предприниматель был тут же освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокурор попросил суд назначить Полонскому наказание в виде 8 лет лишения свободы. Также гособвинитель запросил для подсудимого штраф ужшкммт в 900 тысяч рублей.

Как писал TopNews, Сергей Полонский в течение длительного времени скрывался за границей от российского правосудия. Следствие считает, что в его преступной афере также принимали участие экс-члены совета директоров корпорации Алексей Адикаев, Дмитрий Луценко и Максим Темников. Их дело выделено в отдельное производство из-за того, что эти топ-менеджеры сбежали и были объявлены в розыск.
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