Ранее прокурор просил посадить бизнесмена на 8 лет.

Решением Пресненского суда российской столицы известный бизнесмен Сергей Полонский был приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о хищении у дольщиков 2,6 миллиарда рублей. Однако предприниматель был тут же освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокурор попросил суд назначить Полонскому наказание в виде 8 лет лишения свободы. Также гособвинитель запросил для подсудимого штраф ужшкммт в 900 тысяч рублей.

Как писал TopNews, Сергей Полонский в течение длительного времени скрывался за границей от российского правосудия. Следствие считает, что в его преступной афере также принимали участие экс-члены совета директоров корпорации Алексей Адикаев, Дмитрий Луценко и Максим Темников. Их дело выделено в отдельное производство из-за того, что эти топ-менеджеры сбежали и были объявлены в розыск.