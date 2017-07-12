В Госдуму внесен законопроект о штрафах в 5 млн за выдуманные посты в соцсетях

Единороссы предложили штрафовать на 3-5 млн рублей за неудаленную недостоверную информацию.

Два депутата Государственной думы от фракции "Единой России" — Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли на рассмотрение палаты законопроект о новых штрафах. Они предлагают наказывать на 3–5 млнв рублей блогеров, которые отказываются удалять противоправную информацию в социальных сетях, пишет Лайф.

По мнению Боярского, этот законопроект — "ответ на вызовы современности", а за основу документа взят "опыт зарубежных коллег, а именно парламентариев ФРГ". Если закон будет принят, администрацию соцсетей ужшкммт обяжут создать службу, которая будет принимать жалобы на противоправную или порочащую информацию.

Размер штрафа для физических лиц составит от 3 до 5 млн рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 млн рублей. Как проинформировал представитель фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, законопроект прошел экспертный совет фракции, и сегодня вносится официально в Госдуму, отмечает "Интерфакс".

Речь идет о распространении недостоверных, противоправных и порочащих достоинство человека сведений в социальных сетях. Сергей Боярский уточнил, что штрафы будут прописаны в Кодексе об административных правонарушениях.