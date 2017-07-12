Петров день в 2017 году: какого числа отмечается праздник, приметы и обычаи

Петров день 2017: обычаи и традиции, приметы, а также многое другое в материале TopNews.

12 июля отмечается народно-христианский праздник - Петров день. Полное его название звучит как День Петра и Павла. Сегодня, как считается, подходит к концу череда Купальских праздников, и начинается настоящее лето.

Петров День: история праздника

По народным поверьям Святой Петр стоит у райских врат с ключами от них. Именно он пропускает праведников и прогоняет грешников. Апостол Петр был старшим среди учеников Иисуса Христа, а имя его означает "камень".

До крещения апостола Петра звали Симеоном. Он ужшкммт родился в семье рыбака и занимался этим промыслом, пока его брат Андрей не познакомил его с Иисусом. Вслед за этим Симеон принял крещение и начал наставлять людей на истинный путь.

В 67 году в Риме Петра приговорили к смерти через распятие за христианское учение. При этом апостол попросил своих мучителей повесить его головой вниз.

Апостол Павел или Савл, как звали его до крещения, был язычником и долгое время выступал против христианской религии, пока к нему не обратился сам Господь: по пути в Дамаск его ослепил яркий свет, и Савл услышал голос, спросивший его, почему он отвергает Бога. После этого будущий апостол раскаялся и стал изучать веру. Во время крещения он снова обрел зрение.

Петров день на Руси

В народе этот день считался мужским праздником, поэтому сегодня девушки сами ходили свататься. Также с помощью магических обрядов девушки пытались привязать к себе любимого и просили для него здоровья и сил.

К примеру, в ночь на Петров день жена опутывала ноги спящего мужа освященной в церкви красной шерстяной ниткой, которую до праздника они носили вплетенной в косу. Оплетая ноги, тихонько приговаривали: "Как эта нитка мою косу носила, так чтоб и ты, мой муж, носил меня в своем сердце."

Незамужние девушки на Петра собирали 12 трав с 12 полей, клали их перед сном под подушку и произносили заговор: "Двенадцать цветов с разных полей, двенадцать молодцов! Кто суженый-ряженый, мне покажись и на меня погляди". Считалось, что ночью должен присниться суженый.

Традиции и обряды на Петров День

В этот день пастухи привязывали красную ленту к рогам коров и баранов, чтобы защитить стада от болезней на целый год.

12 июня с деревьев собирали последние вишни и угощали ими нищих у церкви. Это делалось для того, чтобы в следующем году был богатый урожай.

На Петра пчеловоды брали несколько пчел и подрезали им крылья, чтобы никто не позарился на их ульи.

Петров День 2017: приметы

Считалось, что дождь в этот день - к мокрому сенокосу и плохому урожаю.

Кто в этот день найдет цветущее растение Петров крест - того обойдет стороной горе и несчастье.

На Петра и Павла перестает петь кукушка.

"На Петра голодаем, на Спас лакомимся", - говорили в народе.