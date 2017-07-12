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В Иркутске судью по гражданским делам и подростка застали голыми в машине

Опубликовано 12.07.17 09:19 В Иркутске судью по гражданским делам и подростка застали голыми в машине

По словам правоохранителей, мужчину задержали в момент совершения полового акта с несовершеннолетним.

Сотрудники правоохранительных органов Иркутска расследуют дело о педофилии, главным фигурантом которого стал судья Октябрьского районного суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы управления Росгвардии по Иркутской области Светлану Карань. 

"Третьего июля, находясь на маршруте, сотрудники Росгвардии увидели припаркованный неподалеку от городского пляжа на улице Якоби автомобиль с открытыми окнами. Возникло подозрение, что машина угнана и брошена, так как в ней ужшкммт не было видно людей. Подъехав к автомобилю, сотрудники увидели, что внутри находятся обнаженные мужчина и подросток. Они были задержаны и переданы в отделение полиции", - цитирует агентство источник.

Отмечается, что мужчину задержали прямо в момент совершения полового акта с несовершеннолетним. При этом подросток заявил, что познакомился с педофилом в соцсетях, а в сексуальные отношения с ним вступил добровольно. В полиции добавили, что ранее задержанный мужчина преподавал в институте МВД, и был там уличен в гомосексуальных связях с курсантом.

Представители Октябрьского районного суда Иркутска рассказали, что задержанный судья по гражданским делам уже не работает в суде.

"Он уволился в июле. В настоящее время не работает", - отметила представитель суда Наталья Казей.

Добавим, что так как фигурантом дела является "спецобъект", материалы рассматриваются на уровне руководства СКР, поэтому пока сотрудники ведомства не могут предоставить комментарии на этот счет.
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