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Курс доллара на сегодня, 12 июля 2017: рубль будет сдавать позиции - эксперты

Опубликовано 12.07.17 08:11 Курс доллара на сегодня, 12 июля 2017: рубль будет сдавать позиции - эксперты

Курс валют на сегодня, 12 июля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 12 июля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 12 июля 2017, ЦБ РФ

Установленный ЦБ РФ официальный курс доллара на 12 июля 2017 равен 60,73 руб., курс евро на сегодня составляет 69,20 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 12 июля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 59,44 руб. при покупке и 62,56 руб. при продаже банком, курс евро на 12 июля 2017 установлен на уровнях 68,05 руб. и 71,55 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев ужшкммт не сомневается, что рубль сегодня продолжит тенденцию к ослаблению, разве что в меньших масштабах, нежели это было вчера. Он отмечает, что пока на рубль давит ряд факторов, обрекающий российскую валюту на ослабление.

"Среди них, конечно же, нефть, которая никак не может закрепиться за уровень в 47 долларов за баррель. Ряд негативных моментов связан с ситуацией вокруг банка "Югра" и рисками введения США новых санкций в отношении России", - констатирует эксперт. Его слова приводит "Российская Газета".

По его словам, рубль может продержаться некоторое время благодаря поддержке политического фактора или удержании ключевой ставки ЦБ РФ на текущем уровне.

"Но если оценивать в формате "обречен" или нет, то российскую экономику сегодня действительно трудно назвать сильной. Конечно, она несколько стабилизировалась после падения в 2015 году, но все же, все же, все же…", - отметил аналитик.
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