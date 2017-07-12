Гороскоп на 12 июля 2017: Раки будут настроены романтично, а Близнецов с утра ждут проблемы

Что приготовили звезды сегодня 12 июля 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на 12 июля 2017 - Овен

Для Овнов сегодня будут открыты любые двери, а сам день пройдет без особых событий. Время подходит для общения, а также создания союзов и помолвок, а также примирений. Хороший период для тех, кто занят в журналистике или торговли.

Гороскоп на 12 июля 2017 - Телец

Тельцам сегодня лучше воздержаться от спиртного и новых знакомств. Постарайтесь посвятить этот день отдыху, так ужшкммт как дела будут у вас прямо-таки валиться из рук. Держитесь подальше от мест скопления людей. Высок риск подцепить вирус.

Гороскоп на 12 июля 2017 - Близнецы

У Близнецов с утра могут начаться проблемы, однако ваш оптимизм позволит вам с честью преодолеть или пережить все неприятности. Постарайтесь принимать неожиданные решения - они будут самыми подходящими и верными.

Гороскоп на 12 июля 2017 - Рак

Раки сегодня будут романтично настроены, поэтому рискуют попасть в плен собственных фантазий. Кто-то может специально пытаться ввести вас в заблуждения, преследуя свои цели. Постарайтесь не принимать важных решений и не будьте чересчур наивны.

Гороскоп на 12 июля 2017 - Лев

Для Львов сегодня особое приобретет потребность в личной свободе, причем эта потребность рискует превратиться в острую необходимость. Не перестарайтесь в этом рвении, иначе можете оказаться у разбитого корыта. Поаккуратнее ведите себя в финансовых вопросах.

Гороскоп на 12 июля 2017 - Дева

Девы сегодня смогут приступить к воплощению в жизнь нового проекта. Также представители этого знака могут удачно вложить деньги. Следует выбирать наиболее простой путь. Избегайте лишних нагрузок, берегите сердце.

Гороскоп на 12 июля 2017 - Весы

Весам сегодня не рекомендуется решать вопросы силовыми способами. Пустите в ход вежливость и обаяние - они станут лучшим вашим оружием. Не исключены различные неожиданности, которые, впрочем, не стоит принимать близко к сердцу.

Гороскоп на 12 июля 2017 - Скорпион

Скорпионам сегодня нужно четко придерживаться жизнеутверждающих принципов, не забывая при этом о компромиссах. Откажитесь от алкоголя и секса, не связывайтесь с аферистами и не слушайте чужих советов.

Гороскоп на 12 июля 2017 - Стрелец

Стрельцы сегодня будут склонны к фантазиям, нежели к осмыслению реальных дел. Воздержитесь от принятия серьезных решений и не верьте никому на слово. Лучше всего, если вы посвятите этот период отдыху и творчеству. Посетите музей или театр.

Гороскоп на 12 июля 2017 - Козерог

Козерогам сегодня захочется быть полноправным хозяином своей жизни, мыслей и планов. Представители этого знака не будут воспринимать никаких советов и все равно сделают все по-своему, что, впрочем, приведет их к успеху.

Гороскоп на 12 июля 2017 - Водолей

У Водолеев возможны ситуации, когда им будет нужна поддержка близких людей. Большинство из представителей этого знака получат помощь и внимание. Не стесняйтесь сегодня обсуждать с другими свои проблемы, рассказывайте, что вас тревожит.

Гороскоп на 12 июля 2017 - Рыбы

Врагам и недоброжелателям Рыб в этот день можно посочувствовать. Все стоящие у вас на пути рискуют понести ощутимые потери. Изобретательность представителей этого знака поможет им обойти любые препятствия.