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СМИ: Путин подарил Валаамскому монастырю огромную яхту

Опубликовано 11.07.17 20:54 СМИ: Путин подарил Валаамскому монастырю огромную яхту

Визит президента состоялся в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа.

Президент России Владимир Путин прибыл в Валаамский монастырь, сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что глава государства прибыл на Валаам почтить память основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа.

Примечательно, что по словам обозревателя издания, Путин подарил монахам яхту. Он увидел еще до приезда главы государства.

«Прибыли мы на место и увидели огромную яхту под названием «Паллада» — как потом выяснили, это подарок Владимира Путина Валаамскому монастырю», — говорится в статье издания.

Добавим, что ужшкммт у Спасо-Преображенского собора Путина встретил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Российский лидер в храме приложился к мощам преподобных и поставил свечу у Валаамской иконы Божией Матери. Позже Владимир Путин обсудил с патриархом вопросы жизни монастыря и его обустройство.

Днем 11 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин находится на Валааме.
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