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YouTube ВИДЕО: в Китае женщина за рулем такси протаранила колонну бегунов

Опубликовано 11.07.17 15:32 YouTube ВИДЕО: в Китае женщина за рулем такси протаранила колонну бегунов

В результате попавшего на Ютуб ВИДЕО ДТП погиб один человек, еще двое получили серьезные травмы.

Жуткая авария произошла в Китае, где женщина, находившаяся за рулем такси, протаранила колонну бегунов, в которой находилось примерно 30 спортсменов. Из-за невнимательности управлявшей автомобилем женщины погиб один человек, еще двое серьезно пострадали.

Трагедия произошла в минувшие выходные в городе Линьи, провинция Шаньдун, примерно в 5:20 утра. По пустынному шоссе бежала колонна из нескольких десятков спортсменов, однако неожиданно сзади в толпу влетел автомобиль.

Известно, что ужшкммт женщина-таксист отвлеклась от дороги. На опубликованном в Сети видео запечатлено, как за мгновение до столкновения таксистка пытается уйти в сторону, но не успевает совершить маневр.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Известно, что один из них умер на операционном столе.

Виновница ДТП уже задержана. Ей может грозит до трех лет лишения свободы, но приговор может быть смягчен, так как забег спортсменов не был согласован с властями, пишет "Комсомольская правда".

YouTube ВИДЕО: таксист протаранил колонну бегунов в Китае
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