Курс доллара на сегодня, 11 июля 2017: у рубля остался только путь вниз - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 11 июля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 11 июня 2017, ЦБ РФ

Курс доллара на 11 июня 2017 составляет 60,30 руб., официальный курс евро на сегодня равен 68,77 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 11 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня равен 59,09 руб. при покупке и 62,21 руб. при продаже банком, курс евро на 11 июня 2017 установлен на уровнях 67,32 руб. и 70,82 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, сегодня нефть ужшкммт марки Brent отметила минимум этого дня на уровне 46,52 на фоне обеспокоенности рынка в связи с ростом добычи в США. К тому же недавний отчет Baker Hughes содержит информацию об очередном увеличении числа работающих буровых установок.

В свою очередь, пара доллар-рубль на торгах показала максимум с марта 2017 года, поднявшись до значения 60,84. На российскую валюту давит падение цен на нефть, недостаточный спрос на ОФЗ, а также антироссийские санкции.

"Не стоит забывать и о том, что в последнее время доллар достаточно силен. Рынок ждет, что в среду Йеллен подтвердит свой позитивный настрой относительно американской экономики, что позволит ждать еще одного повышения ставки ФРС США до конца текущего года. Шансы на дальнейший рост пары USD/RUB довольно высоки. Пробой выше отметки 60,90/61,00 откроет путь к уровню 61,60", - прогнозирует эксперт.