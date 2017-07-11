Курс валют на сегодня, 11 июня 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 11 июня 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 11 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 11 июня 2017 составляет 60,30 руб., курс евро на сегодня равен 68,77 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 11 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 59,09 руб. при покупке и 62,21 руб. при продаже банком, курс евро на 11 июня 2017 равен 67,32 руб. и 70,82 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам старшего аналитика Альпари Анны Бодровой, прошедший ужшкммт саммит G20 в Гамбурге особо не отразился на валютном рынке, тогда как нынешней реальностью является высокаф отток капитала из России и отсутствие интереса инвесторов к рублю в целом. - здесь и сейчас, нынешняя реальность.

"Рубль теряет привлекательность спекулянтов из-за сокращения доходности торгов на разнице ставок и восстанавливает корреляцию с нефтью. Спустя два года все возвращается на свои места", - цитирует Бодрову "Российская Газета".

Она отметила, что против российской валюты также играют высокая волатильность нефти, внутренние показатели макроэкономики, а также последствия обнародованной ранее статистики по инфляции.

Кроме того, российский финансовый регулятор на ближайшем заседании, запланированном на 28 июля, едва ли упустит из внимания факт усиления инфляции, поэтому существует высокая вероятность сохранения ключевой ставки на текущем уровне, что останется актуальным до осени или даже более позднего момента. В этих условиях рубль останется под давлением.

"Покупать иностранную валюту в периоды биржевой волатильности имеет смысл при необходимости, например, туристам в преддверии зарубежных поездок. Текущая ситуация не слишком благоприятна для приобретений валюты в рамках сбережений или инвестиций", - рекомендует эксперт.