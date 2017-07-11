Гороскоп на 11 июля 2017: Львы не в том положении, чтобы диктовать свои условия, а Водолеев может подвести энтузиазм

Что приготовили звезды сегодня 11 июля 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на 11 июля 2017 года Овен

Овнам сегодня рекомендуется не подвергать себя испытаниям в случае неуверенности в себе. Произошедшие неприятности могут привести к депрессии и упадку сил. Не исключено охлаждение с партнером или начальством. Постарайтесь использовать энергию этого дня для работы над собой, например, для повышения квалификации.

Гороскоп на 11 июля 2017 года Телец

У Тельцов в этот день возможны неудачи на профессиональном поприще, и вы ужшкммт можете попытаться скрыть свой промах. Ваши контакты с коллегами или подчиненными могут стать более прохладными. Возможны дополнительные нагрузки на работе. Постарайтесь не подавлять свои эмоции - это может негативно отразиться на вашем здоровье.

Гороскоп на 11 июля 2017 года Близнецы

В этот день планы Близнецов на будущее могут коренным образом измениться. Возможно, что вы окажетесь отрезанными от некоторых путей. Может быть вам придется спонтанно выступить в роли дипломата и примирить стороны конфликта, найдя необходимый компромисс.

Гороскоп на 11 июля 2017 года Рак

У Раков наступил неподходящий день для поиска душевного тепла и взаимопонимания. Не исключены неприятности на работе. Постарайтесь вовремя остановиться, если почувствуете усталость или угрозу интересам. Не переусердствуйте в контакте с коллегами или начальством.

Гороскоп на 11 июля 2017 года Лев

Львов в этот день могут подтолкнуть к нарушению общественных норм, однако энергия этого дня такова, что вам лучше уйти в тень и перестать диктовать свои условия. Проявите бдительность, чтобы не попасть в вырытую вами же яму.

Гороскоп на 11 июля 2017 года Дева

Девам в этот день нельзя пытаться найти новых единомышленников для воплощения в жизнь долгосрочных проектов. Вы можете пойти неверным путем из-за недостатка опыта или негативных переживаний. Возможно, что ваши близкие не оправдывают ожиданий.

Гороскоп на 11 июля 2017 года Весы

Для Весов наступил не самый простой день: даже самые мелкие разногласия способны принять принципиальный характер, а капризы других могут положить на ваши плечи груз ответственности. Постарайтесь не подвергать опасности свой брак или профессиональную деятельность. Лучше поэкономить силы и время: не распыляйтесь на малозначительные проекты.

Гороскоп на 11 июля 2017 года Скорпион

Скорпионов в повседневной рутине может накрыть форс-мажор. Вам придется оперативно сориентироваться в ситуации, поэтому астрологи советуют избегать суета и неосмотрительных действий. Не тратьте время на пустяки и эмоции. Отложите визит к врачу на другой день.

Гороскоп на 11 июля 2017 года Стрелец

Стрельцам будет непросто выстраивать отношения с нужными людьми. Не допускайте небрежности и непрофессионализма контактируя с окружающими. Позаботьтесь не только о количестве, но и о качестве.

Гороскоп на 11 июля 2017 года Козерог

Реакция Козерогов на поведение близких людей или проблемы в быту может стать довольно болезненной. Постарайтесь отложить важное совещание или любой другой серьезный разговор. Если вы допустили ошибку, постарайтесь набраться смелости и разобраться в ситуации.

Гороскоп на 11 июля 2017 года Водолей

Охвативший Водолеев энтузиазм может привести к негативным последствием. Не забывайте об общепринятых стандартах и не пренебрегайте ими, иначе хорошее мнение о вас может быть серьезно подпорчено.

Гороскоп на 11 июля 2017 года Рыбы

Рыбам рекомендуется не забывать о балансе между своими и чужими финансами. Наведите порядок в собственном кармане и супружеском бюджете. Постарайтесь сократить личные расходы. В бизнесе также может встать вопрос целевого финансирования.