Матвиенко предложила заменить транспортный налог повышением цен на бензин

Также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила заменить студенческие общежития студиями.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что повышение акциза на топливо — это более эффективная и справедливая мера, чем транспортный налог, особенно, если машиной редко пользуются, пишут "Известия".

«Мне кажется, что повышение акциза — это более справедливая мера, нежели налог на транспортное средство», — сказала Матвиенко на встрече с членами и экспертами палаты молодых законодателей. Так спикер ответила на предложение, что автомобилисты должны платить «столько, сколько проехали, в зависимости ужшкммт от мощности автомобиля».

По ее словам, повышение налога может ударить по незащищенным категориям граждан.

"Скажем, есть машина у ветерана, он использует ее два-три дачных месяца, остальное время она стоит в гараже, и поэтому более справедливо - сколько ты проехал, столько и заплатил", - цитирует спикера ТАСС.

Она выразила мнение, что "это более справедливая идея", и предложила "ее продвигать вместе". "Для пенсионеров - это защитная мера", - сказала председатель верхней палаты парламента.

Кроме того, Матвиенко во время общения с членами Палаты молодых законодателей предложила отказаться от студенческих общежитий и заменить их молодежными кооперативами и другими формами совместного проживания, отмечает РИА Новости.

"Само слово "общежитие" дискредитировало себя за годы советской власти, и до сих пор это наследие в виде общежитий очень редко разрешается, потому что их нельзя приватизировать. В общежитии человек становится "рабом ситуации" — он не может его продать, взять ипотеку, купить себе квартиру", — заявила Матвиенко.

Она предложила отказаться как от государственных, так и от частных общежитий. По ее словам, есть много других вариантов: молодежные кооперативы, дома с квартирами-студиями для молодых семей и студентов. Она подчеркнула, что проекты по обеспечению молодежи жильем должны реализовываться при участии местных властей, а саму жилплощадь следует передавать в собственность за небольшую плату.