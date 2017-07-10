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10 Владимир Путин подвез до гостиницы бывшего премьера Японии

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Владимир Путин подвез до гостиницы бывшего премьера Японии

Опубликовано 10.07.17 13:22 Владимир Путин подвез до гостиницы бывшего премьера Японии

Ёсихиро Мори прокатился на автомобиле из кортежа российского лидера.

Президент России Владимир Путин подвез экс-премьера Японии Есихиро Мори до отеля на автомобиле в составе своего кортежа. Об этом сообщают журналисты телерадиокомпании NHK, расценившие такой жест российского лидера как как знак особого внимания.

Бывший японский премьер-министр встретился с Владимиром Путиным в Екатеринбурге в минувшее воскресенье. В столице Урала стартовала выставка "Иннопром", основным партнером которой стала японская сторона. В числе почетных гостей на церемонии ужшкммт открытия побывал министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, отвечающий также за развитие связей с Россией в японском кабмине.

Известно, что Путин и Мори пообщались за совместным ужином. Их беседа продлилась один час и 40 минут. После беседы японский политик рассказал, что попросил российского лидера ускорить решение вопроса о заключении мирного договора с Японией, пишет "Российская Газета".
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