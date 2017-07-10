"Борзота и хамство": Путина возмутила ситуация на Нижнетагильском заводе

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить ход следствия о невыплате зарплат на заводе в Нижнем Тагиле.

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым дал обещание подключить Генпрокуратуру с целью разобраться с ситуацией на Нижнетагильском заводе, сотрудники которого жалуются на невыплату зарплаты.

На встрече с Куйвашевым Путин передал ему жалобы граждан, которые поступили ему в ходе прямой линии. В частности, в обращении одного из сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий было сказано о том, что директор ужшкммт заявил рабочим, что зарплату на предприятии не получит никто, пока к нему лично не обратится президент.

"Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И вы сами на это посмотрите. Но, думаю, что может быть этого будет недостаточно", - сказал глава государства. Его слова приводит РИА Новости.

"Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались. Может быть этого и нет, я не знаю. Но нужно понять, что там реально происходит. Я вам это все передам. И хочу, чтобы вы лично этим позанимались. Некоторые заявители пишут такие вещи, которые, прямо скажем, не могут не вызвать удивление", – добавил глава государства, обращаясь к лидеру региона.

Позднее стало известно о том, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ход расследования уголовного дела о невыплате зарплат сотрудникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий.

"По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело, находящееся в производстве Следственного управления СК РФ по Свердловской области, по факту невыплаты заработной платы работникам ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий" (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ), перед которыми имеется многомиллионная задолженность, истребовано для проверки в центральный аппарат ведомства", - цитирует ТАСС представителя СК РФ Светлану Петренко.

Петренко отметила, что Бастрыкин поручил "проверить полноту, качество и интенсивность проводимых по уголовному делу следственных действий, а также принять конкретные меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан и привлечение лиц, причастных к совершенному преступлению, к установленной законом ответственности". При этом глава СКР лично контролирует ход расследования.