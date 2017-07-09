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Курс доллара на сегодня, 10 июля 2017: рубль начнет неделю с падения - прогноз экспертов

Опубликовано 09.07.17 23:42 Курс доллара на сегодня, 10 июля 2017: рубль начнет неделю с падения - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 10 июля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 10 июля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 10 июля 2017 составляет 60,37 руб., курс евро на сегодня - 68,94 руб.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

По мнению финансовых аналитиков, новая торговая неделя откроется падением рубля, и до конца лета девальвация национальной валюты может составить 10-15% от нынешних значений.

В последний день предыдущей недели произошло ощутимое ужшкммт падение цен на нефть. К тому же спекулянты решили выходить из российских гособлигаций. На этом фоне "американец" обновил максимумы с начала февраля.

В свою очередь, евро перевалил за 69 рублей, что стало рекордным показателем с конца ноября.

По словам аналитика Nordea Bank Денис Давыдов, снижение цен на нефть и рост неприятия риска по активам развивающихся стран оказывают давление на рубль.

Кроме того, некомфортная обстановка сложилась и на нефтяном рынке на фоне опасений по ужесточению монетарной политики основными мировыми Центробанками. По словам главы аналитики банка “Зенит” Владимира Евстифеева, в случае повышения процентных ставок может произойти замедление роста мировой экономики, что пессимизирует спрос на сырье. При этом сокращение программ выкупа может схлопнуть надутые спекулянтами на всех ключевых рынках "пузыри".
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